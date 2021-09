"Mutig und lobenswert": Ex-Trainer Dirk Schuster lobt Bayern-Star Kimmich für eigenständige Vertrags-Verhandlungen

Der FC Bayern München verlängerte zuletzt die Verträge mit zwei Leistungsträgern. Joshua Kimmich unterschrieb bis 2025 bei den Münchenern, Leon Goretzka zog nach und weitete seinen Kontrakt beim Klub von der Säbener Straße sogar bis 2026 aus . Kimmich führte die Verhandlungen über die Details seines neuen Arbeitspapiers dabei ohne Berater – ein unübliches Vorgehen im Fußballgeschäft. Von Ex-Trainer Dirk Schuster erhält er dafür Zuspruch. " Mutig und lobenswert. So ein Vertrag umfasst in der 2. Liga schon einige Seiten - ich kann mir vorstellen, dass beim FC Bayern noch einige Seiten dazu kommen ", lobt er den Mittelfeld-Star der Münchener im Interview mit Sport 1.

Für den Mut, allein in die Gespräche mit den Bayern-Granden zu gehen, zollt Schuster dem 26-Jährigen Respekt. " Es war schön zu hören, dass der Junge so selbstständig ist und klare Kante gezeigt hat, was er möchte und was nicht. " Kimmich hatte sich bereits im April von seiner vorherigen Berater-Agentur fair-sport GmbH getrennt . "Es war wichtig, dass ich selbst die Verantwortung übernehme. Gerade bei meiner letzten Verlängerung hatte ich kein perfektes Gefühl", erklärte Kimmich seine Entscheidung. "Deswegen wollte ich das in Zukunft selber machen.

Worte, die bei Schuster Eindruck hinterlassen. " Kimmich oder Typen wie Sandro Wagner tun der Branche sehr gut ", erklärte der 53-Jährige weiter und zog Vergleiche zu prominenten Namen aus der Münchener Vereinshistorie. "Früher waren das Matthäus, Effenberg oder Basler. Eine spezielle Spezies also." Für die heranwachsende Generation könne der Bayern-Star deshalb aus Vorbild dienen. "Die Art und Weise, wie sich Sandro oder Kimmich präsentieren, wird die Zukunft sein, davon bin ich überzeugt", so Schuster.

Eindruck hinterließ Kimmich mit seinem Verhandlungsgeschick auch bei den Bossen der Münchener. Schon Oliver Kahn, der die Nachfolge von Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzender der Bayern am 1. Juli angetreten hatte, lobte den gebürtigen Rottweiler im Anschluss an die Gespräche: "Was seine Verhandlungsqualitäten anbelangt, ist er wie als Spieler. Er hat genau gewusst, was er will, worauf er Wert legt", so Kahn. "Das zeigt, dass er Verantwortung übernimmt, auch für sich selbst."