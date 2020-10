Nach Kölner Derby-Pleite: Gisdol weist Trainer-Diskussion zurück - Hamann: "Sie sind zu blauäugig"

Der Fehlstart ist perfekt: Der 1. FC Köln hat die drei Bundesliga-Spiele der neuen Saison allesamt verloren. Auch am Samstagnachmittag war die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol gegen Borussia Mönchengladbach zu keinem Zeitpunkt für einen Punktgewinn in Frage gekommen. Am Ende wurde das - eigentlich auch emotional bedeutungsvolle - Rheinderby im eigenen Stadion deutlich mit 1:3 verloren. Zwischenzeitlich hatte der FC mit 0:3 zurückgelegen und war damit noch gut bedient - lediglich Elvis Rexhbecaj könnte das Ergebnis mit seinem Treffer noch etwas schönen.

Bereits nach dem 3. Spieltag wirkt man beim FC irgendwie ratlos, wie der einmal mehr unglücklich agierende Torwart Timo Horn durchblicken ließ. "Wir haben uns vor der Saison den Klassenerhalt als Ziel gesetzt. Dass wir das erreichen können, davon kann man nach diesen drei Spielen nicht sprechen." Erste Durchhalteparolen werden angestimmt in der Domstadt: "Wir müssen jetzt zusammenhalten", meinte Horn vielsagend.