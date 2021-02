Trainer-Doppelschlag in der 3. Liga: Dotchev übernimmt MSV Duisburg - Antwerpen neuer Lautern-Coach

Doppelschlag in der 3. Liga! Gleich zwei neue Trainer wurden am Montag und am Dienstag offiziell vorgestellt. Demnach wird der ehemalige HSV-Profi Pavel Dotchev kurz nach seiner Trennung bei Viktoria Köln Trainer vom Kellerkind MSV Duisburg. In Kaiserslautern bekleidet Marco Antwerpen ab sofort den Posten des Cheftrainers der "Roten Teufel". Auch der FCK kämpft derzeit in der 3. Liga um den Klassenerhalt. Für beide Trainer gilt also das gleiche übergeordnete Ziel: Der Verbleib in Liga 3. Anzeige

Der 1. FC Kaiserslautern hatte am Samstag nach der 0:1-Niederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden Chefcoach Jeff Saibene beurlaubt. Der 49-jährige Antwerpen war zuletzt von Ende September bis zum 9. November bei den Würzburger Kickers in der 2. Bundesliga tätig. Zuvor hatte er Eintracht Braunschweig zurück in die Zweitklassigkeit geführt, sein Vertrag war aber nicht verlängert worden.

Dem vierfachen deutschen Meister Kaiserslautern droht der Sturz in die Regionalliga. Die Pfälzer hatten sich erst im Oktober von Trainer Boris Schommers getrennt. Der Tabellen-16. gewann von 22 Saisonspielen nur drei. Am Samstag tritt der FCK, der erst kürzlich ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung abgeschlossen hat, mitten in der nächsten Krise ausgerechnet beim Landesrivalen SV Waldhof Mannheim an.

Dotchev wird neuer Trainer des MSV Duisburg

Der ehemalige HSV-Profi Dotchev übernimmt indes den Posten beim MSV Duisburg. Erst Ende Januar wurde die Trennung beim Drittliga-Konkurrenten Viktoria Köln vermeldet. "Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das ich hier in Duisburg erhalte. Gleichzeitig freue ich mich auch auf die Herausforderung beim MSV und bin überzeugt, dass wir diese gemeinsam mit der Mannschaft, den Verantwortlichen und den Fans meistern werden", sagt Dotchev in einer Mitteilung des Vereins.