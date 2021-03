Trendwende geschafft, Champions-League-Viertelfinale möglich: Wie Edin Terzic beim BVB Eigenwerbung macht

Die Gratulation und die Verabschiedung fielen doch sehr nüchtern und zurückhaltend aus. Als sich Marco Rose und Edin Terzic am vergangenen Mittwoch auf dem Rasen des Borussia-Parks abklatschten, wollten sie partout keine weitere Angriffsfläche bieten. Rund um den 1:0-Sieg von Borussia Dortmund im Pokalviertelfinale bei Borussia Mönchengladbach hatte sich ohnehin schon fast alles auf die beiden Trainer fokussiert, die in der kommenden Saison gemeinsam nebeneinander auf der BVB-Bank sitzen werden – so ist es zumindest geplant. Anzeige

Sowohl Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc als auch Terzic selbst bestätigten inzwischen die Vereinbarung, dass der aktuelle Chef künftig wieder zum Assi unter Rose wird, wie er es zuvor schon unter Lucien Favre war. Doch bleibt es wirklich dabei, oder hat Terzic Blut geleckt und will auch nächste Saison als erster Mann bei einem anderen Verein an der Seitenlinie stehen?

Aktuell betreibt er zumindest mächtig Eigenwerbung. Denn nach anfänglichen Schwierigkeiten hat er den BVB wieder in die Spur gebracht. In der Liga sind es nur noch vier Punkte auf den Vierten Eintracht Frankfurt, im Pokal-Halbfinale wartet mit Zweitligist Holstein Kiel eine machbare Hürde vor dem möglichen Endspiel inklusive Titelchance in Berlin – und heute kann der 38-Jährige die Schwarz-Gelben auch noch unter die besten acht Mannschaften Europas führen. Nach dem 3:2-Sieg in Sevilla reicht zu Hause an diesem Dienstag (21 Uhr, Sky) dafür ein Remis oder sogar eine 0:1- oder 1:2-Niederlage. Solche Erfolge wecken für gewöhnlich Begehrlichkeiten.

Hitzfeld glaubt an Aufwertung von Terzic beim BVB

Trainerlegende Ottmar Hitzfeld glaubt, dass man Terzic’ Standing beim BVB deshalb aufgewertet hat. „Die Verantwortlichen werden ihm in Aussicht gestellt haben, dass er langfristig bleiben kann, weil er für den Verein wichtig ist“, so Hitzfeld im Interview mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Terzic wird auch in der Gehaltshierarchie aufsteigen.“ Tatsächlich soll er künftig zum bestbezahlten Co-Trainer neben Bayern Münchens Urgestein Hermann Gerland werden und mit Prämien auf eine Million Euro kommen. Zudem weiß der „Dortmunder Jung“ natürlich, dass er nahezu automatisch wieder aufrücken könnte, sollte der neue Chefcoach mittelfristig keinen Erfolg haben oder von sich aus wieder vorzeitig die Zelte in Dortmund abbrechen. Ebenfalls keine schlechten Aussichten, wenn man weiß, dass Terzic bei seinem Traumklub arbeitet, für den er bereits seit der U15 als Trainer im Nachwuchs aktiv ist und alle Teams durchlaufen hat.



1,88 Punkte hat der Deutsch-Kroate im Profibereich bislang im Schnitt pro Partie geholt, in 17 Pflichtspielen gab es zehn Siege, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen – insgesamt eine ordentliche, aber noch keine überragende Bilanz. Dennoch sagt Kapitän Marco Reus: „Man sieht extrem seine Handschrift. Er tut uns gut, stellt uns hervorragend ein.“

BVB-Star Hummels über Terzic: "Er macht das hervorragend"

Und Weltmeister Mats Hummels stellt Terzic ein tolles Zwischenzeugnis aus: „Ich finde, Edin macht das hervorragend. Wirklich. Seit Tag eins, seitdem er das übernommen hat. Er macht das mit einem Feuer, aber auch mit inhaltlichem Wissen. Ich traue ihm noch sehr viel zu in seiner Trainerkarriere.“