Trainer Edin Terzic deutet an: Torhüter Roman Bürki fehlt dem BVB auch im Pokal

Torhüter Roman Bürki wird Borussia Dortmund wohl auch im Achtelfinale des DFB-Pokals am kommenden Dienstag gegen den SC Padrborn fehlen. Dies deutete BVB-Trainer Edin Terzic vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag gegen den FC Augsburg bei Sky an und erklärte, dass Bürki schon im Verlauf der aktuellen Woche mit Verletzungsproblemen an der Schulter zu kämpfen hatte. Damit dürfte Marwin Hitz, der Bürki gegen den FCA vertrat, zu mindestens zwei Pflichtspiel-Einsätzen in Folge kommen.

