Trainer-Entlassung fix: Niko Kovac von Aufgaben bei AS Monaco entbunden

Trainerwechsel in der Winterpause: Die AS Monaco und Trainer Niko Kovac gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Ligue-1-Klub am Samstagabend bestätigte, haben die Monegassen den Ex-Bayern-Coach von seinen Aufgaben entbunden. Der gebürtige Berliner war seit Mitte Juli 2020 Trainer des sechsmaligen französischen Meisters, der aktuell Platz sechs in der Liga belegt. Titel gewann Kovac in anderthalb Jahren mit den Monegassen nicht, erreichte jedoch einen achtbaren dritten Platz in seiner Debüt-Saison. Anzeige

Bis auf Weiteres werde Stéphane Nado das Team interimsweise betreuen. Einen Nachfolger wolle der Klub aber "in Kürze" bekanntgeben, heißt es in der Vereinsmitteilung. Kovac wurde demnach bereits am vergangenen Donnerstag von der Entscheidung informiert.