Trainer-Entlassung in der Premier League: West Bromwich trennt sich von Ex-Terzic-Chef Slaven Bilic

In der englischen Premier League gibt es einen Trainerwechsel: West Bromwich Albion hat aus dem bislang enttäuschenden Saisonverlauf Konsequenzen gezogen und sich am Mittwoch von Trainer Slaven Bilic getrennt. Zugleich müssen auch die Assistenztrainer Dean Racunica und Danilo Butorovic gehen. "Albion möchte Slaven und seinem Trainerteam für ihre Verdienste um den Aufstieg in der vergangenen Saison danken und wünscht ihnen alles Gute für die Zukunft", schrieb der Verein in einer kurzen Stellungnahme. Zur Nachfolge für den ehemaligen kroatischen Nationalspieler machte West Brom keine Angaben. Zuletzt hatte West Brom mit einem 1:1 gegen Manchester City und Trainer Pep Guardiola allerdings einen Achtungserfolg erzielt.

