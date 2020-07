Trainer Florian Kohfeldt kündigt Entscheidung über Zukunft bei Werder Bremen an

Ob Florian Kohfeldt als Trainer von Werder Bremen weiterarbeitet, wird sich wie ursprünglich angekündigt in den kommenden Tagen entscheiden. "Wir werden nichts am Zeitplan ändern. Wir werden uns die nächsten Tage zusammensetzen und besprechen, was das Beste für Werder ist" , sagte der Bremer Coach nach dem geglückten Verbleib in der Bundesliga durch das 2:2 im Relegations-Rückspiel beim 1. FC Heidenheim: "Uns in dieser Katastrophen-Saison in der Liga zu halten, war ein Riesenkraftakt."

Nach der Analyse und der Entscheidung über seine Zukunft wird sich der 37-Jährige in den Urlaub verabschieden. "Dann werde ich, egal was passiert, mich an irgendeinen Strand legen, wo mich keiner kennt und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen", sagte Kohfeldt, der die Spielzeit zuvor bereits mit emotionalen Worten aufgearbeitet hatte. "Es fällt ein unglaublicher Druck ab. Was wir in einem Jahr erlebt haben, passt eigentlich in fünf Jahre", meinte er bei Amazon Prime und richtete emotionale Worte an die Klubangestellten und die Fans: "Sorry für diese Scheiß-Saison. Aber am Ende sind wir erstklassig."