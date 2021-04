Trainer Friedhelm Funkel kündigt Treffen mit 1. FC Köln an und sendet positive Signale

Die Rückkehr von Trainer Friedhelm Funkel zum 1. FC Köln scheint nur noch Formsache. "Wir werden uns am Montagvormittag treffen und versuchen, eine Einigung zu erzielen. Es sieht gut aus, dass wir das hinbekommen. Ich weiß, dass die Aufgabe anspruchsvoll wird", sagte der 67-Jährige dem Express, nachdem er am Sonntagabend von FC-Sportchef Horst Heldt kontaktiert worden war. Nach Angaben des Blattes könnte der derzeit vereinslose Coach sofort übernehmen, da er gemäß der DFL-Statuten bereits in den vergangenen Tagen mehrere negative Corona-Tests absolviert habe.

