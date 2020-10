Trainer-Legende Friedhelm Funkel: So läuft mein Leben nach der Karriere

Für Friedhelm Funkel begann im Januar 2020 ein neuer Lebensabschnitt. Nach der Entlassung bei Fortuna Düsseldorf verabschiedete sich der 66-Jährige aus dem Profisport. "Fußball wird immer in meinem Leben eine Rolle spielen. Aber ich genieße einfach die Freizeit, dich ich jetzt habe. Ich war über 30 Jahre lang Trainer und vorher über 20 Jahre lang Spieler. Und da war meine Freizeit vom Terminkalender abhängig", sagte Funkel am Dienstagabend auf der SPORTBUZZER Network Light in der Strassenkicker Base in Köln: "Ich spiele jetzt intensiver Tennis und kümmere mich intensiver um meine Familie. Wir machen viel Sport zusammen und spielen Tischtennis oder Badminton. Ich mache das, was jeder normale Bürger macht, wenn er viel Freizeit hat. Und das ist einfach schön."