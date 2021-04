Trainer Grammozis nach Sieg gegen Augsburg optimistisch: Schalke "kann noch einige Punkte holen"

Noch scheint es beim FC Schalke 04 eine Resthoffnung auf den Klassenerhalt zu geben. Nach dem 1:0 (1:0) gegen den FC Augsburg am Sonntag war Trainer Dimitrios Grammozis optimistisch - es war der erste Sieg im fünften Spiel von ihm auf der Trainerbank des Bundesliga-Letzten und der überhaupt erst zweite Dreier in der laufenden Saison für die Königsblauen. "Es war ein sehr schönes Gefühl. Ich freue mich sehr für die Spieler", sagte der 42-Jährige bei Sky. Und weiter: "Man hat gesehen, dass Schalke gut Fußball spielen kann. Wir müssen die Spiele so annehmen wie heute, dann kann Schalke noch einige Punkte holen."

Grammozis: "Fortschritte in allen Bereichen"

Der Abstieg scheint bei 13 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz, also Platz 16, sowie das rettende Ufer, also Platz 15, dennoch schon besiegelt. Darüber redete Coach Grammozis auch weniger. Ihm war es wichtig, die Entwicklung des Teams hervorzuheben. Die Spieler hätten "Fortschritte gemacht in allen Bereichen", machte er deutlich. "Die Jungs haben alles rausgehauen und brutale Leidenschaft an den Tag gelegt. Das war sicherlich auch ein Schlüssel zum Sieg." Für die verbleibenden sechs Spiele setzt Grammozis weiterhin auf großen Kampfesgeist der Mannschaft - ohne seine Arbeit zu sehr in den Vordergrund zu stellen. Er sagte: "Ich kann nichts bei den Jungs wecken, was nicht da ist."