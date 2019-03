Bericht: Trainer-Hammer - Zinedine Zidane kehrt zu Real Madrid zurück!

Real Madrid feierte mit Zidane große Erfolge

Zidane, der zuletzt auch beim FC Chelsea im Gespräch gewesen sein soll, war von Januar 2016 bis Ende Mai 2018 Cheftrainer von Real. In der Zeit verlor er keines seiner acht Endspiele, zuletzt gewann er im vergangenen Jahr mit Real in Kiew gegen den FC Liverpool zum dritten Mal in Serie den Titel in der Königsklasse - das schaffte zuvor kein Team. Vor seinem Engagement beim Starensemble um den deutschen Weltmeister Toni Kroos betreute er die B-Mannschaft der Madrilenen und lernte als Co-Trainer unter Carlo Ancelotti, ehe er befördert wurde.