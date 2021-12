"Kann dazu jetzt nichts sagen": Bleibt Dabrowski Trainer von Hannover 96?

Kind schon vor dem Spiel mit deutlichen Worten

Im letzten Spiel des Jahres kassierte 96 schließlich eine deutliche 1:4-Schlappe gegen Werder Bremen. Das Ergebnis klingt dabei allerdings deutlicher, als es der Spielverlauf wirklich war. Vor allem im ersten Durchgang hielt Hannover gut mit, ließ allerdings die Abgezocktheit vor dem gegnerischen Tor vermissen.

Bereits vor dem Spiel gegen Bremen stellten die Verantwortlichen klar, dass im Anschluss eine Entscheidung in der Trainerfrage getroffen werden soll. Profiboss Martin Kind erklärte bereits am Freitag, dass eine Weiterbeschäftigung Dabrowskis wahrscheinlich sei. Er habe "noch nie erlebt, dass sich eine Mannschaft so für einen Trainer positioniert hat. Es läuft auf Dabrowski hinaus", sagte Kind, fügte aber an: "Es sei denn, die Mannschaft bricht gegen Werder auseinander." Die Niederlage war zwar am Ende deutlich, von einem Zusammenbruch kann allerdings nicht die Rede sein.

"Es hat mir Riesenspaß gemacht, die drei Spiele zu coachen"

Sportchef Marcus Mann äußerte sich direkt vor der Partie gegen Werder noch etwas zurückhaltender und wollte noch nichts verkünden. Nach der Niederlage meldete er sich noch nicht zu Wort, Dabrowski hingegen schon. Angesprochen auf seine Zukunft antwortete er: "Ich kann dazu jetzt nichts sagen. Ich gehe erstmal von nichts aus. Es hat mir Riesenspaß gemacht, die drei Spiele zu coachen. Alles weitere kann ich hier und jetzt nicht beantworten."

Auch innerhalb der Mannschaft soll Dabrowski sehr beliebt sein. Sebastian Kerk, Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen Bremen, sagte nach der Partie, "dass es sehr viel Spaß mit ihm macht". "Die letzten Spiele", so Kerk, "haben auch keine klare Sprache gesprochen."