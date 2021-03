Von Trainer Herrlich bis Talent Benes: Ex-Gladbacher beim FC Augsburg gefragt

Fünf Niederlagen am Stück - das gab's in Mönchengladbach lange nicht mehr. Im Spiel beim FC Augsburg soll am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) nun die Wende her. Und das gleich gegen eine Vielzahl von Ex-Borussen. Aktuell steht Laszlo Benes besonders im Fokus. Der slowakische Nationalspieler wechselte erst Anfang Februar per Leihe bis zum Sommer in die Fuggerstadt. Der offensive Mittelfeldspieler ist ballsicher, hat ein gutes Auge für seine Nebenleute und versucht oft, das Spiel zu beschleunigen. Oder wie es FCA-Trainer Heiko Herrlich ausdrückte: Benes sei ein Spielertyp, "der im Zwischenraum immer anspielbar" sei.

Als Ratgeber in Sachen Gladbach half Benes nicht aus. "Ich muss dem Trainer keinen Tipp geben", sagte die Leihgabe vor dem Wiedersehen mit Borussia: "Ich habe extra Motivation gegen meine Teamkollegen, meine Freunde." Die Fohlen holten den Slowaken bereits im Sommer 2016 - direkt aus seiner Heimat für zwei Millionen Euro von MSK Zilina. Der Mittelfeldspieler war oft nur zweite oder dritte Wahl, glänzte dann aber bei seiner ersten Leihe in der vergangenen Saison bei Zweitligist Holstein Kiel. In Gladbach kam Benes nach seiner Rückkehr erneut kaum zum Zug. Der Transfer zum FCA folgte nach nur einem Startelf-Einsatz in der aktuellen Serie.