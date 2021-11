Neuer Trainer bei Hertha BSC: Das ist Tayfun Korkut

Er soll den wankenden Dampfer wieder auf Kurs bringen. Tayfun Korkut wird neuer Trainer von Hertha BSC und damit Nachfolger des am Montagmorgen freigestellten Pal Dardai. "Ich stecke voller Energie und freue mich sehr auf diese spannende Aufgabe", ließ der neue Übungsleiter des Tabellen-14. der Bundesliga in einem ersten Statement wissen.

Den meisten Fußballfans wird der 47-Jährige vor allem als Trainer ein Begriff sein. Denn als Spieler zog es den in Stuttgart geborenen Türken früh ins Ausland. Vom Regionalligisten Stuttgarter Kickers ging es unter anderem zu Fenerbahce und Besiktas Istanbul in die Türkei, sowie zu Real Sociedad und Espanyol Barcelona in die spanische Primera Division. Ein Sprachproblem wird es unter Korkut also vermutlich nicht geben, er spricht fließend Deutsch, Türkisch, Englisch und Spanisch.

In der Bundesliga hinterließ Korkut erst nach der aktiven Karriere Spuren. Seine erste Station als Bundesliga-Cheftrainer trat Korkut in Hannover (Januar 2014 bis April 2015) an. "Tayfun ist fachlich sehr kompetent, da er mit großen Trainern gearbeitet und in verschiedenen Ländern gespielt hat", sagte Ex-Bundestrainer Joachim Löw über Korkut, er hatte ihn bei Fenerbahce selbst trainiert. Damals zauberte 96-Sportdirektor Dirk Dufner den ehemaligen türkischen Nationalspieler, den in Deutschland nur Experten auf dem Schirm hatten, zur Verwunderung vieler Beobachter aus dem Hut. Es wird also zum Wiedersehen der beiden in Berlin kommen. Dufner ist seit diesem Sommer Kaderplaner bei Hertha BSC. Auch Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic ist für Korkut kein Unbekannter. Bobic war Sportdirektor beim VfB Stuttgart als Korkut 2011 dort das Amt des U19-Trainers inne hatte. Anzeige

Zuvor absolvierte Korkut 2010 die Ausbildung zum Fußball-Lehrer beim DFB, war dort unter anderem mit Markus Weinzierl, Sven Mislintat und Ilija Aracic in einem Jahrgang. Aracic, der zwischen 1998 und 2000 insgesamt 34 Pflichtspiele für Hertha absolvierte, wird Korkut als Co-Trainer nach Berlin begleiten.

In Stuttgart fehlte die Weiterentwicklung

Über kurze Stationen beim damaligen Zweitligisten Kaiserslautern (Juli 2016 bis Dezember 2016) und als Interimstrainer bei Bayer Leverkusen (März 2017 bis Juni 2017) landete der ehemalige Mittelfeldspieler 2018 beim VfB Stuttgart, wo er eine kurze aber ereignisreiche Amtszeit erlebte. Korkut legte einen furiosen Start hin. Als er die Mannschaft Ende Januar übernahm, hatte der Club als Aufsteiger nur vier Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz, am 34. Spieltag fehlten nur noch vier Punkte auf einen Champions-League-Rang. Stuttgart war unter Korkut das zweitbeste Rückrunden-Team der Liga.

Dennoch musste er schon nach dem siebten Spieltag der folgenden Saison, mit nur einem Liga-Sieg und einem Pokal-Aus in der 1. Runde, wieder gehen. Vorgeworfen wurde dem Trainer, dass die Weiterentwicklung der Mannschaft auf der Strecke geblieben und sein Spielstil höchst bieder gewesen sei. "Die ausbleibende sportliche Entwicklung im Laufe dieser Saison und die negativen Ergebnisse haben uns dazu bewogen, diesen Schritt zu vollziehen“, sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke damals.



Von Helmut Schön bis Tayfun Korkut: Alle Hertha-Trainer seit 1950. Von Helmut Schön bis Jürgen Röber: Die Vorgänger von Hertha-Trainer Tayfun Korkut. © dpa