Trainer-Historie: Das waren die Vorgänger von Daniel Thioune auf dem HSV-Schleudersitz

Der Hecking-Nachfolger ist gefunden: der Hamburger SV hat Daniel Thioune von Ligakonkurrent VfL Osnabrück als neuen Trainer verpflichtet. Dass nach dem verpassten Aufstieg auf der Trainerposition bei den Hamburgern weiterhin keine Konstanz einkehrt, stand bereits am Wochenende fest: Am Samstag gab der Verein bekannt, dass der Vertrag mit Dieter Hecking nicht verlängert wird.

Der neue HSV-Coach sieht den Wechsel innerhalb der 2. Bundesliga vom VfL Osnabrück zum HSV als nächsten Schritt in seiner Karriere. Von Außen betrachtet ist das ein mutiger Schritt. Denn der Trainerstuhl des HSV gleicht einem Schleudersitz. Thioune ist der 26. Trainer beim Zweitligisten in den vergangenen 23 Jahren. 20 Chef- und sechs Interimstrainer gaben sich seit 1997 beim HSV die Klinke in die Hand. Der SPORTBUZZER zeigt die Thioune-Vorgänger in der Galerie.