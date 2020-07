Trainer Hütter vor Vertragsverlängerung in Frankfurt - Boss Bobic: "Funktionieren zusammen"

Sportvorstand Fredi Bobic von Eintracht Frankfurt geht von einer baldigen Vertragsverlängerung mit Trainer Adi Hütter aus. „Wir haben bereits über eine mögliche Verlängerung gesprochen, es liegt auch schon alles vor“, sagte Bobic in einem am Sonntag auf der Internetseite des hessischen Bundesligisten veröffentlichten Interview. „ Ich bin guter Dinge, da Adi und die Eintracht gut zusammen funktionieren. Zum richtigen Zeitpunkt werden wir unsere Gespräche führen, und ich gehe davon aus, dass wir im Anschluss daran die Verlängerung vermelden können.“

Struktur, Finanzen, Kader und Transfers: So plant Sportvorstand Schneider die Schalke-Zukunft

Bericht: HSV an Torjäger Manuel Schäffler vom SV Wehen Wiesbaden interessiert

Hütter, dessen Vertrag noch bis zum 30. Juni 2021 läuft, hatte zuletzt bereits Interesse an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit signalisiert. Der 50 Jahre alte Österreicher war im Sommer 2018 vom Schweizer Topklub Young Boys Bern an den Main gewechselt . Mit der Eintracht schaffte Hütter im ersten Jahr den Sprung ins Halbfinale der Europa League , wo die Hessen auch im laufenden Wettbewerb noch im Achtelfinale vertreten sind.

Frankfurt will Europa-League-Partie gegen Basel "nicht abschenken"

Nach einem 0:3 im Hinspiel gegen den FC Basel droht den Frankfurtern Anfang August bei der Fortsetzung des wegen der Corona-Krise unterbrochenen Wettbewerbes jedoch das Aus. „Wir werden diese Partie in den Vorbereitungsprozess eingliedern und dann versuchen, gegen Basel zu gewinnen und eine Runde weiterzukommen“, sagte Bobic. „Abschenken werden wir das also keinesfalls, wir werden diese Aufgabe seriös angehen.“

Fjörtoft, Okocha, Boateng & Co. - 25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde. ©

25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde

Bobic hob in dem Interview noch einmal die gelungene Umsetzung des Sicherheits- und Hygienekonzepts in der Bundesliga hervor. "Ich bin sehr stolz auf alle Beteiligten, dass wir das so hinbekommen haben. Mittlerweile orientieren sich alle anderen Ligen und Sportarten daran, wie wir diesen Notfallplan umgesetzt haben", sagte der frühere Stürmer. Alle Beteiligten hätten die Vorschriften diszipliniert umgesetzt.