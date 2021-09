Trainer José Mourinho bricht Pressekonferenz nach Pleite im Rom-Derby ab: "Ach, leck mich doch!"

Als ob die Niederlage im Stadtderby nicht schon Ärger genug wäre: Ein angefressener Jose Mourinho hat mit einem Ausraster bei der Pressekonferenz nach dem 2:3 seiner AS Rom bei Lazio für Aufsehen gesorgt. Der portugiesische Trainer wollte eigentlich Fragen der anwesenden Journalisten beantworten. Ein Vereinssprecher der Lazio aber erklärte ihm, "dass in Corona-Zeiten die Fragen von den Reportern eingeschickt und dann vom Sprecher vorgelesen werden. Nach einer Beschimpfung - übersetzt in etwa "Ach, leck mich doch!" - stand Mourinho auf und verließ das Podium. "So ein Scheiß", polterte er.

