Neu-Trainer Nagelsmann verrät: So will der FC Bayern im Supercup BVB-Torjäger Erling Haaland stoppen

Acht direkte Torbeteiligungen – fünf Tore, drei Vorlagen: Die Bilanz von BVB-Stürmer Erling Haaland in den ersten beiden Pflichtspielen der neuen Saison liest sich beeindruckend. Unter anderem war von einem "Donnerschlag" des Norwegers zum Saison-Auftakt die Rede. Für den FC Bayern München ist deshalb klar, dass man den 21 Jahre alten Angreifer am Dienstag beim Duell um den Supercup gegen Borussia Dortmund (20.30 Uhr, Sat.1 und Sky) besonders im Auge haben muss. "Er ist ein herausragender Stürmer. Ich glaube, das weiß jeder, wenn man seine Quote sieht", lobt auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, der mit den Münchenern nach seinem ersten Titel greift.

Um Haaland, der sich zuletzt mit fünf Scorerpunkten gegen Eintracht Frankfurt (5:2) noch einmal warm schoss, zu stoppen, wird sich Taktikfuchs Nagelsmann also etwas einfallen lassen müssen. Die neuformierte Abwehr um Zugang Dayot Upamecano und Youngster Josip Stanisic (zweiter Liga-Einsatz für die Profis) wirkte beim Bundesliga-Auftakt in Gladbach (1:1) teilweise orientierungslos und alles andere als titelreif. "Es geht darum, nach Ballverlust, schnell zu pressen, damit der Gegner nicht so leicht tief hinter die Kette spielen können", appelliert Nagelsmann an das gesamte Mannschaftsgefüge. "Es ist Teamsport und in jedem Fall auch eine Aufgabe des Kollektivs. Er darf wenig Raum kriegen, um seine Tiefenläufe zu machen."

Zudem müsse man den "robusten und schnellen" norwegischen Nationalspieler "körperlich kontrollieren". Klar ist für Nagelsmann aber auch: "Es wird Situationen geben, wo wir ihn nicht halten können, aber dann haben wir immer noch den besten Torhüter der Welt", so der Bayern-Coach mit Blick auf seinen Kapitän und Stammkeeper Manuel Neuer.