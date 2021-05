Trainer-Spekulationen bei Liverpool und Werder: Berater äußert sich zur Zukunft von Klopp und Kohfeldt

Werder-Trainer Kohfeldt vor ungewisser Zukunft

Auch um einen weiteren Klienten von Berater Kosicke ranken sich die Gerüchte. Florian Kohfeldt steht beim abstiegsbedrohten Bundesliga-14. Werder Bremen nicht zuletzt nach sieben Liga-Pleiten in Serie zunehmend in der Kritik. Zuletzt hatte die Klub-Spitze nach langen Beratungen am Trainer festgehalten und selbst nach dem DFB-Pokal-Aus gegen RB Leipzig (1:2 n.V.) angekündigt, zumindest die kommenden Aufgaben in der Liga mit Kohfeldt als Cheftrainer angehen zu wollen. Über ein bereits vereinbartes Ende der Zusammenarbeit am Saisonende wurde zwar spekuliert. Kosicke wiegelte jedoch ab: "Am Ende der Saison setzt man sich zusammen und guckt, was war gut, was war schlecht und möchte man zusammen weitermachen oder nicht. Und dann schauen wir mal, was dabei herauskommt."