Trainer, Kader, Etat: Diese Baustellen warten nach dem verpassten Aufstieg auf HSV-Boss Boldt

Schon wieder schlägt für den Hamburger SV die Stunde Null. Kein Trainer, keine taugliche Mannschaft, wenig Geld - nach dem dritten gescheiterten Anlauf auf die Bundesliga fehlt dem Traditionsklub mehr denn je eine verheißungsvolle Perspektive. "Wir werden definitiv Luft holen und einen neuen Anlauf nehmen", kündigte Sportvorstand Jonas Boldt unmittelbar nach der entscheidenden 2:3-Peinlichkeit beim Abstiegskandidaten VfL Osnabrück an.

Vor allem der 39-Jährige selbst ist nun gefordert. Seit dem 24. Mai 2019 ist er beim HSV für den Sportbereich verantwortlich. Der Erfolg ist bisher überschaubar. Zwei der drei vergeblichen Rückkehrversuche der Hamburger seit ihrem Abstieg 2018 hat er mitzuverantworten. Boldt spricht immer gern von "Entwicklung". Nimmt man die reinen Ergebnisse, geht die Entwicklung in die falsche Richtung. Vereine mit weit geringeren Möglichkeiten und weniger hochkarätig besetzten Kadern wie Tabellenführer VfL Bochum, Nordrivale Holstein Kiel und die SpVgg Greuther Fürth sind vorbeigezogen.

Boldt will "an vorderster Front vorangehen"

"Auch wenn die Enttäuschung sehr groß ist, werde ich genug Energie haben, an vorderster Front voranzugehen", sagte Boldt im NDR. Infrage gestellt fühlt er sich nicht: "Ich spüre enorme Rückendeckung, sowohl im Aufsichtsrat als auch im Verein und in der Stadt." Auch seine letzte Maßnahme brachte keinen Erfolg mehr: Die von ihm in der Endphase gerufene Club-Legende Horst Hrubesch konnte eine abermals verkorkste Saison nicht mehr retten. Der 70 Jahre alte Aushilfstrainer hatte das Missvergnügen, ganz nah das unerklärliche Versagen von HSV-Spielern zu erleben. Da wurde sogar Menschenfänger Hrubesch unwirsch.