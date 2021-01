Trainer-Kandidat bei BVB oder Gladbach? Freiburg-Trainer Christian Streich "geschmeichelt"

Christian Streich ist der dienstälteste Trainer der Bundesliga. Sein Vertrag beim SC Freiburg läuft am Saisonende aus. Nachdem er zuletzt mit Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht wurde, regierte der Coach am Samstag vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart.