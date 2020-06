Trainer Kenan Kocak lobt nächsten Gegner von Hannover 96: "Aue ist eine sehr erfahrene, routinierte Mannschaft"

Nach dem Heimsieg am Mittwochabend gegen St. Pauli geht es für das Team von Trainer Kenan Kocak am Sonntnachmittag (15.30 Uhr) bei Erzgebirge Aue mit dem vorletzten Spiel der Saison weiter. Das 4:0 gegen St. Pauli dürfte dem Team genug Selbstvertrauen gegeben haben, um auch in Aue Punkte zu holen.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel hat Kocak über den nächsten Gegner sowie die Personallage in der Mannschaft gesprochen. Der 96-Trainer sprach über...

... den angeschlagenen Linton Maina: "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, ihn fitzubekommen und müssen gucken, ob wir das schaffen."

... Kapitän Marvin Bakalorz: "Baka hat am Donnerstag mit der Mannschaft trainiert, da ging es auch in die Zweikämpfe. Heute haben die Jungs frei, morgen werden wir ein Gespräch führen und gemeinsam eine Entscheidung treffen. Baka wird es selber mitentscheiden, ob wir ihn nach Aue mitnehmen. Er ist nach wie vor ein wichtiger Spieler für uns, auch in der Kabine."

... Gegner Erzgebirge Aue: "Es ist eine sehr erfahrene und sehr routinierte Mannschaft. Sie haben Qualität in ihren Reihen, sich in den letzten Jahren in der 2. Liga bewiesen und mit Dirk Schuster einen fantastischen Trainer."

... was 96 noch zu einer Spitzenmannschaft fehlt: "Es fehlt schon noch was zu einer Spitzenmannschaft. Wir dürfen nicht so viele Gegentore kassieren und müssen unsere Chancen noch eiskalter verwerten. Wir dürfen uns nicht blenden lassen von der Rückrunde. Ich bin kein Träumer - auch bei Erfolgen."

... die Ungewissheit, wie und wann es nächste Saison weitergeht: "Natürlich ist die Situation nicht schön für unsere Planung. Aber irgendwann müssen uns die Herren ja mitteilen, wann es wieder losgeht. Ich bin zuversichtlich, dass wir da zeitnah eine Meldung bekommen von der Deutschen Fusballliga."

... Waldemar Anton: "Es zählt für alle das Leistungsprinzip. Wenn Waldemar Anton performt, ist er sehr schwer zu ersetzen. Eine hat eine fantastische Präsenz, tut uns ungemein gut. Unverzichtbar ist nur der, der gut performt."