"Da ist Dampf drin": Kocak zieht bei 96 die Zügel an, Zaungast Schatzschneider lobt

Eine Viertelstunde zog Kocak die Tempo-Spielform durch. Der im Regencape geschützte Zaungast Dieter Schatzschneider war begeistert. Zum ersten Mal seit dem Abstieg sah die Sturm-Ikone beim Training zu. „Da ist Feuer drin, mir gefällt es, wenn die Köpfe dampfen“, so Schatzschneider, „das ist was anderes als früher, anders als das Hintenrumgespiele nach Balleroberung.“

Keine Pausen: Kocaks Umschalt-Übung im Video!

Aber hat 96 überhaupt die Raketen im Kader für das schnelle Umschaltspiel? „Man hat in dem Training doch gesehen, was hintenraus noch möglich war, da ist Dampf drin, es steckt drin in den Jungs, sie haben es nur nicht gezeigt“, sagte Schatzschneider. Tatsächlich fielen immer mehr Tore, je länger die Spielform dauerte.

Ob 96 nach der bisher schwierigen Saison in der 2. Liga auch ergebnistechnisch schnell umschalten kann, muss sich erst noch zeigen. Bis zum Darmstadt-Spiel läuft Kocaks Countdown. Noch sechs Tage. Bis dahin muss er die Spieler wieder in die Spur bringen.

Popo-Klatschen für die Verlierer

Dazu nutzt der 38-Jährige weiterhin das Mittel der kleinen Bestrafungen. Auch das waren die Spieler nicht ge­wohnt. Verlieren tut nämlich weh bei Kocak. Am Samstag hatte er die Verlierermannschaft zum Po-Schießen auf die Torauslinie gestellt. Gestern begann er mit einem Eckball-Dauerfeuer, in Richtung von drei Teams, die sich in Abwehr und Angriff ab­wech­sel­ten. Die Punktletzten mussten in den Liegestütz gehen. Nach Trainingsschluss gab es erneut Popo-Klatsche für die Drittplatzierten der drei Mannschaften im letzten Wettkampf. Matthias Ostrzolek, Linton Maina und Co. krabbelten den Kollegen durch die Beine, die anderen Spieler trommelten den Verlierern auf den Hintern.

Popo-Klatschen hatte es nicht einmal in Schatzschneiders aktiver Zeit gegeben. „Das mache ich, seit ich Trainer bin, das habe ich auch in Mannheim schon gemacht. Das ist so meine Art“, erklärte Kocak.