Trainer-Legende Arsene Wenger: FC Bayern war 2013 besser als 2020 - "Kein Limit" für Gnabry

Der FC Bayern wird im Jahr 2020 mit Superlativen überhäuft! Gewinn der deutschen Meisterschaft, des DFB-Pokals, der Champions League, des UEFA-Supercups und des deutschen Supercups: Fünf Titel hat der Rekordmeister schon in diesem Jahr gesammelt. Für einige Experten gilt die Mannschaft als beste Bayern-Mannschaft der Geschichte - nicht so für Arsene Wenger, der Trainerlegende des FC Arsenal.

"Es ist nicht einmal die beste Bayern-Mannschaft der vergangenen Jahre. Das Team, das 2013 das Triple gewonnen hat, war besser ", sagte Wenger dem Spiegel im Interview. Natürlich sei der FC Bayern derzeit die beste Mannschaft Europas, sagte er. "Das liegt auch daran, dass es keine anderen großen Mannschaften gibt. Barcelona ist schwach. Real Madrid ist schwach", so der Franzose.

Mögliche DFB-Gegner bei der Europameisterschaft im Check: So stark sind Island und Ungarn

2013 holte der FC Bayern unter Trainer Jupp Heynckes das Triple bestehend aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League. Im Finale im Wembley-Stadion von London gewann Bayern gegen Borussia Dortmund. Auf dem Weg dahin schalteten die Münchener den FC Barcelona aus - und gewannen deutlich in beiden Partien.

Heute sind die großen Namen in der Mannschaft von Hansi Flick Robert Lewandowski, Serge Gnabry oder Joshua Kimmich. 2013 waren die Namen für Wenger aber größer. "Lahm, Ribéry, Robben, Schweinsteiger, Kroos. Sie hatten auf jeder Position Spitzenqualität. Das haben sie immer noch, mit Kimmich, Goretzka, Gnabry, Lewandowski", so der heutige FIFA-Direktor. Er sieht aber Verbesserungspotenzial beim FC Bayern: "Jetzt haben sie auch noch Sané dazu geholt! Ein sehr guter Transfer. Die Mannschaft kann sich auch noch entwickeln, vielleicht erreicht sie das Topniveau von 2013. Aber so weit sind sie noch nicht."