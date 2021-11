Trainer-Legende Capello rechnet mit Italiens Nationalmannschaft ab: "Sie haben die Demut verloren"

Die Italiener waren mit drei Siegen souverän in ihre Quali-Gruppe C gestartet, verloren nach dem EM-Triumph aber den Schwung und holten in den vergangenen fünf Partien nur vier Remis und einen Sieg. "Jetzt stecken wir in diesem Schlamassel, weil wir eine Gruppe weggeworfen haben, die wir eigentlich schon sicher hatten", musste auch Mancini zugeben. Ein Lösung, wie es die Italiener über die Play-offs doch noch nach Katar schaffen, hat Capello parat. "Wir sind eine gute Mannschaft, keine großartige. Wir werden eine starke Mannschaft, wenn wir diesen Geist wiederfinden und diese Einheit bilden, die man bei der EM gesehen hat."

Die zwölf Teilnehmer an den europäischen Play-offs werden für die Auslosung am 26. November, 17 Uhr, in Zürich in zwei Töpfe eingeteilt. Die besten Gruppenzweiten der Qualifikation befinden sich in Topf eins und genießen Heimrecht im Halbfinale. Die anderen sechs Teams bilden Topf zwei und müssen im Halbfinale auswärts ran. Insgesamt gibt es drei Play-off-Runden mit am Ende drei Endspielen. Das Heimrecht in den jeweiligen Finalspielen wir ausgelost.