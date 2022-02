Trainer-Legende Felix Magath: Darum ist Manuel Neuer für den FC Bayern wichtiger als Robert Lewandowski

Aktuell fehlt Neuer dem FC Bayern nach einer Knie-Operation. "Mir geht es sehr gut. Alles läuft wie geplant – und ich mache gute Fortschritte", sagte der 36-Jährige in einer Fan-Fragerunde auf Instagram. Neuer hatte sich überraschend vor knapp zwei Wochen am Innenmeniskus des rechten Knies operieren lassen müssen. "In der Reha trainiere ich normalerweise zweimal am Tag. Vor und nach den Einheiten habe ich noch Behandlungen bei den Physiotherapeuten. Wenn ich gesund und fit bin, trainiere ich dann aber nur noch einmal am Tag – auch in meiner Freizeit", berichtete Neuer, der dem deutschen Rekordmeister wohl noch bis zu vier Wochen fehlen wird.