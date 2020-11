Trainer-Legende Hitzfeld lobt FC Bayern: Wegen Alaba "nicht seine Seele verkaufen"

Der Vertragspoker um David Alaba beherrscht weiter die Schlagzeilen: Nun meldet sich mit Ottmar Hitzfeld die Trainer-Legende des FC Bayern zu Wort. Der Champions-League-Sieger von 2001 mit dem FCB hat seinen Ex-Klub in seiner Kolumne für den Kicker für den knallharten Umgang des Vereins mit dem Abwehr-Chef, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, gelobt. "Es ist vorbildlich, dass sie ihre Philosophie - die sie Sport und Ökonomie so gut wie in keinem anderen internationalen Spitzenklub verbinden lässt - fortsetzen", schrieb der 71-Jährige.

