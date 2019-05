Trainer-Legende Peter Neururer warnt: "HSV droht Schicksal wie Bochum"

In der Rolle des Jägers wollen Hannes Wolf und sein Hamburger SV die Restchance im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga nutzen. Am Sonntag kommt es zum vorentscheidenden Duell beim SC Paderborn (15.30 Uhr). "Mit dem Kader muss ein Dreier in Paderborn Pflicht sein. Die Spieler sollten da mit breiter Brust auflaufen und gewinnen. Nur bitte nicht im Zustand der letzten Spiele. Dann würden sie dort unweigerlich abgeschossen werden", sagt Peter Neururer im Interview mit der Bild. Die Ausgangslage ist klar: Gewinnt Paderborn (54 Punkte), ist der direkte Aufstieg für den HSV (53) futsch. Siegt zudem Union Berlin (53) gegen den 1. FC Magdeburg, ist wegen der schlechten Tordifferenz für den HSV auch die Relegation nur noch theoretisch möglich.

HSV-Trainer Wolf setzte in den vergangenen Spielen überhaupt nicht mehr auf seinen Torjäger Pierre-Michel Lasogga. Und das kann Zweitliga-Experte Neururer gar nicht verstehen: "Ich habe mich schon gewundert, dass es hieß, man mache mit Pierre-Michel Lasogga nicht weiter. Er ist der Einzige, der verlässlich die Buden macht. So einen Jungen muss man doch stärken und nicht an seiner Leistungsfähigkeit zweifeln." Man beraube sich so seiner einzigen Waffe im Angriff.

Nach sieben sieglosen Punktspielen in Serie klammern sich die Hanseaten an den letzten Strohhalm. Doch was passiert, wenn der HSV den Aufstieg verpasst? "Der Schlag für den Klub wäre noch schlimmer als der Abstieg in der vergangenen Serie. Ich denke, dem HSV droht dann so ein Schicksal wie das des VfL Bochum, der seit fast zehn Jahren nicht wieder hochkommt", meint Neururer.

