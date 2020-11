Trainer und Lehrer gleichzeitig: Lux, Müller, Pyka und Gasde vergleichen Klassenzimmer und Kabine

Diese Situationen kennt Philipp Gasde nur zu gut. Der Coach der Oberliga-Fußballer des SV Ramlingen/Ehlershausen verdient sein Geld an der Wilhelm-Raabe-Schule in Hameln als Lehrer für Mathematik und Sport. Der 37-Jährige muss sich an der Brennpunktschule mit hohem Migrationsanteil ebenso durchsetzen können wie sein Hemminger Trainerkollege. „Du lernst, dass du nicht alle gleich behandeln musst, obwohl für alle die gleichen Regeln gelten“, sagt er.

Die Parallelen zwischen dem Beruf als Lehrer sowie dem Amt des Trainers sind nicht von der Hand zu weisen. Auch im Fußball nicht. „Du musst als Persönlichkeit vor Menschen stehen – und bestehen“, sagt Martin Pyka. „Jede Gruppe schätzt denjenigen, der die Gruppe im Griff hat.“ Der 34-jährige Coach des SC Hemmingen-Westerfeld bringt den Schülern an der IGS Roderbruch die Fächer Religion, Werte und Normen sowie Sport näher. Er ist an einer Einrichtung in einem Brennpunkt tätig, dort wird es auch mal laut und körperlich. „Da braucht es eine klare Ansprache mit deutlichen und prägnanten Worten“, sagt Pyka – der Schulhof wird zur Kabine.

Das sieht Tobias Müller genauso. Der 33-jährige Zweitliga-Wasserballer der SpVg Laatzen ist an der Ludwig-Windthorst-Schule Mathematik- und Sportlehrer, seit seinem 16. Lebensjahr coacht er Teams in der ältesten olympischen Mannschaftssportart. „Zum Training kommen die Kinder freiwillig, zur Schule nicht“, stellt er klar. Je nach Lernstoff müsse man den einen oder anderen auch mal durchschleifen – „im Wasser hat dagegen jeder immer Bock“, sagt Müller. Seine Erfahrung als Sportler habe ihm speziell während des Referendariats weitergeholfen. „Das war oft schwierig, es gab viel Kritik, der Druck war groß – das kannte ich ja schon vom Wasserball“, sagt der Zwei-Meter-Hüne, der bereits in der DWL, der höchsten deutschen Liga, gespielt hat.

„Beides ist ein Vermittlungsberuf, in dem Sachverhalte an die Person zu bringen sind“, sagt Stephan Lux, der die Oberligahandballer des MTV Großenheidorn trainiert und an der KGS Schwarmstedt in den Fächern Biologie, Chemie, Mathematik, Physik und Sport unterrichtet. „Der Unterschied ist die Motivation deines Gegenübers“, sagt der 51-Jährige.

Kontrast zwischen Freiheit und Pflicht

Der Umgang mit den unterschiedlichsten Menschen kommt ihm auch im Verein zugute. Ein grundlegender Unterschied zwischen den zwei Welten sei der Kontrast zwischen Freiheit und Pflicht – nicht nur bei den mehr oder weniger lernwilligen Zuhörern. „Als Trainer habe ich ein ganz anderes Spektrum an Handlungsmöglichkeiten“, sagt Gasde. Er bestimmt den „Stoffplan“ auf dem Platz, in der Lehranstalt indes gibt es klare, vorgegebene Muster.

Als A-Jugendlicher spielte Ramlingens Übungsleiter in den Niederlanden beim Topklub PSV Eindhoven, das große Talent bestritt einige Länderspiele für die deutsche U19-Nationalmannschaft. Eine Verletzung verhinderte die große Laufbahn – sein Kollege Lux hingegen hat im professionellen Bereich gearbeitet (als Trainer des HSV Hannover in der 2. Bundesliga) und dort den Faktor Spaß vermisst. „Die Abhängigkeit, in die man sich da begibt, ist nicht angenehm“, sagt er. „Ich trainiere lieber im Amateurbereich, da kann ich alles selbst bestimmen und auch jederzeit aufhören.“ Was er nicht besonders gerne macht, ist übrigens Handball im Schulunterricht. Die Ansprüche würden für ihn dort zu weit auseinander gehen. „Ich weiß ja, was sonst möglich ist. Das ist in der Schule in der Summe unbefriedigend – und das ist nicht böse gemeint“, sagt Lux.

In der Schule Herr Müller, beim Training dann der Tobi

Auch Gasde bevorzugt in der Schule lieber andere Sportarten, „obwohl alle immer in jeder freien Minute nur Fußball spielen wollen“. Wenn es die Zeit erlaubt, wirft Müller im Schwimmunterricht gerne mal den Ball ins Wasser. „Und wenn ich schwimmerisches Talent entdecke, frage ich die Kids auch mal, ob sie es nicht mal mit Wasserball probieren wollen“, erläutert der Laatzener seine persönliche Talentförderung. Es ist schon vorgekommen, dass er Schüler beim Training begrüßen durfte. „Morgens bin ich dann Herr Müller, nachmittags der Tobi – aber das kriegen die Jugendlichen gut geregelt“, sagt er lachend.

Was alle vier Männer vereint, ist die Leidenschaft für den Lehrer- und auch den Trainerjob. „Du musst begeisterungsfähig sein und dafür brennen, was du vermittelst“, sagt Pyka. Dass ein Lehrer sehr flexibel mit seiner Zeiteinteilung umgehen kann, was die Arbeit als Coach in der Freizeit erleichtert, sei hilfreich. Und es kommt auch so gut wie nie vor, dass sich die Schüler am Montagmorgen zum Abschneiden seiner Mannschaft am Wochenende äußern. „Das machen dafür ehemalige Schüler von mir ganz gerne – natürlich nie bei Siegen, immer nur bei Niederlagen“, sagt der Hemminger Trainer mit einem Augenzwinkern. Man hat es dann und wann auch ohne Infinitesimalrechnung nicht leicht als Schullehrer – der Spaß sitzt aber immer mit im Klassenzimmer.