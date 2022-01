Ehemaliger BVB-Trainer Lucien Favre kündigt Comeback an: "Die Batterien sind aufgeladen"

Der frühere Bundesliga-Trainer Lucien Favre will noch nicht in die Fußball-Rente. "Irgendwann sitzt man zu Hause und merkt: Ich will zurück, ich brauche den Platz, ich muss gegen einen Ball treten, den Fußball riechen, das Adrenalin spüren", sagte der 64-Jährige der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Mit seinem Rauswurf bei Borussia Dortmund im Dezember 2020 habe er sich inzwischen abgefunden, versicherte der Schweizer. "Zweieinhalb Jahre in Dortmund sind eine lange Zeit - meine Bilanz ist gut", betonte Favre.

Anzeige