Trainer-Legende Magath: Bayern-Coach Flick sollte Bundestrainer Löw noch vor der EM ersetzen

Für Oliver Bierhoff steht nach den drei März-Länderspielen parallel zu den finalen EM-Planungen auch die Suche nach einem Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw an. Neben Ralf Rangnick, mit dem der DFB-Direktor wohl noch in diesem Monat Gespräche führen möchte, gilt Bayern-Trainer Hansi Flick als mögliche Lösung für den frei werdenden Posten in der deutschen Nationalmannschaft. Der DFB hat aber versichert, nicht mit Trainern das Gespräch zu suchen, die noch unter Vertrag stehen. Trainer-Legende Felix Magath sieht die Verantwortlichen des FC Bayern und des Verbandes dennoch gefordert.

"Wichtig ist, dass wir auf der Bundestrainer-Position eine Veränderung brauchen. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt kurzfristig - auf alle Fälle vor dem Turnier. Ein Turnier ist zu wichtig, als dass man da reingehen und die Daumen drücken kann, dass es wieder gut geht. Es ist unerlässlich, dass wir jetzt auf dieser Position schnell etwas verändern müssen", sagte Magath im Bild-Podcast "Bayern-Insider". Damit fordert der Ex-Trainer des FC Bayern die sofortige Entlassung von Löw. Dieses Szenario ist aber nahezu ausgeschlossen. Zwar waren die DFB-Bosse natürlich extrem verärgert und enttäuscht nach der Peinlich-Pleite gegen den Fußballzwerg Nordmazedonien in der WM-Quali. Dennoch ändert sich nichts am Plan, mit Löw in dessen letztes Turnier im Sommer zu gehen.

DFB-Blamage gegen Nordmazedonien: "Die Widerstandsfähigkeit hat gefehlt" - Frühes Löw-Aus kein Thema

Doch Magath sieht einen anderen Bundestrainer bei der EM - Bayern-Coach Flick. Klub-Boss Karl-Heinz Rummenigge und DFB-Chef Fritz Keller seien jetzt "gut beraten, die Taktiererei hinten anzustellen". Man müsse sich an einen Tisch setzen und darüber reden, wie dem deutschen Fußball am besten zu helfen sei. Magath ist überzeugt, dass man eine Lösung finden könne, die für alle gut sei. "Hansi Flick hat sich mit den gesammelten Titeln sehr empfohlen für diese Position. Und ich bin auch überzeugt, dass er der richtige ist. Wie ich ihn einschätze, würde er es auch gerne machen", meint Magath.