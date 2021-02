Trainer, Mannschaft, Fans und Typen: Hannover 96 im Derby-TÜV

Um 13 Uhr ist Anstoß an der Hamburger Straße in Braunschweig. Es werden am Samstag keine Fans im Stadion sein. 96 ist Favorit, hat das Hinspiel mit 4:1 gewonnen, in den ersten sechs Partien des Jahres vier Siege geholt. Ist die Mannschaft nun auch reif fürs Rückspiel in Braunschweig? Wir machen den Derby-TÜV. Anzeige Der Trainer: Kenan Kocak hatte sich nach dem Derbysieg als „richtiger Hannoveraner“ gefühlt. Gestern fasste sich Kocak möglichst kurz, um kein Öl ins Derby-Feuer zu gießen. Im Hinspiel, ein „Derby light“ vor 7300 Zuschauern, war 96 deutlich überlegen. Kocaks Kalkül: Je „normaler“ das Spiel läuft, desto größer sind die 96-Chancen. „Uns interessiert, was auf dem Platz passiert, was sich in dem Rechteck abspielt“, sagte er. Für die erwartete Derby-Folklore wiederholte Kocak gestern mehrmals den Motivationsdreiklang „für den Verein, für unsere Stadt und für unsere Fans“. Kocak: „Wir sind richtig heiß aufs Derby, und dem ist nichts hinzuzufügen.“

Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig: Die Geschichte des Derbys in Bildern Wenn man Hannoveraner und Braunschweiger nach den Derbys ihrer Fußballvereine fragt, dann lautet die Antwort meist: "Es gibt nur eines!" Gemeint ist das Niedersachsen-Derby, Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig. Treffen diese Vereine aufeinander, dann brennt es auf und neben dem Platz. Wir werfen einen Blick auf die bewegte Geschichte dieses großen Fußballderbys. ©

Die Mannschaft: Die Wetterprognose kündigt Minusgrade an, „aber es wird eh heiß da“, glaubt Stürmer Hendrik Weydandt. Aus der Mannschaft sprechen mehrere Symptome für ein gesundes Derbyfieber. Die Bedeutung des Spiels ist in den Köpfen der Spieler verankert. In Österreich im Trainingslager hatten die Fans die Spieler eingeschworen („Egal, ob ihr aufsteigt, wir wollen den Derbysieg“) und nach dem 4:1 im Hinspiel friedlich die Siegeshumba mit Weydandt getanzt. Die Fans: In Braunschweig brüllte die Fanszene die Eintracht-Mannschaft im Stadion Richtung Derby – Corona-Verstöße inklusive (wir berichteten). Was sagt der 96-Trainer dazu? „Ich habe das Video zwangsläufig mitbekommen, aber das ist nicht mein Problem. Mein Fokus gilt der eigenen Mannschaft, der eigenen Fans und der eigenen Stadt.“ Während die Fans der anderen Stadt Corona-Verstöße in Kauf nehmen, rief die 96-Fanszene in Hannover gestern zu einer Corona-Hilfe für Verkäufer des Straßenmagazins „Asphalt“ auf. Die Fanszene soll keine Aktionen planen, die nur Skandale und Geldstrafen provoziert.

Die Typen: Vor allem die lange Verletzung von Linton Maina tut 96 weh. Nicht nur wegen seiner Qualität, sondern weil Maina das Derby-Feeling in sich trägt nach so vielen Duellen als Spieler in Hannover. Im Hinspiel traf er zum wichtigen Ausgleich. Die weiteren Schützen Weydandt, Niklas Hult und Genki Haraguchi gelten ebenfalls als Derbyhelden. „Es wäre großartig, wie im Derby zu treffen“, sagte Hult. Der Linksverteidiger schoss sich gegen Osnabrück mit drei Torabschlüssen warm, Verteidiger Hübers sogar mit einem Treffer. Hübers ist in Topform. Marvin Ducksch bot sich nach dem Sieg gegen Osnabrück als Derbytyp an: „Wir haben das Niedersachsenduell gewonnen und wollen den Derbysieg.“ Dabei braucht 96 vor allem den Typ „Doppelpack“ aus den Spielen gegen Sandhausen (4:0) und Darmstadt (2:0).