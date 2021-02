SPORTBUZZER-Schalte: Bei Gladbach rumort es gewaltig – muss Rose noch vor dem Saisonende gehen?

Doch welche Auswirkung hat der Abgang von Rose zur anderen Borussia nun auf Gladbach? RND-Sportchef Heiko Ostendorp gibt in der SPORT BUZZER-Schalte seine Einschätzung ab. Demnach scheint es nicht ausgeschlossen, dass Sportdirektor Max Eberl noch vor dem Saisonende eingreift und Rose von seinen Aufgaben entbindet, sollte sich die angespannte Lage im Klub und im Umfeld weiter zuspitzen. Am Mittwochmorgen steht eine Pressekonferenz mit beiden Verantwortlichen an, dort ist allerdings mit keinen personellen Konsequenzen zu rechnen.

Mit Blick auf mögliche Nachfolger – schon zeitnah oder ab Sommer - nennt Ostendorp nicht nur die heiß gehandelten Adi Hütter (Eintracht Frankfurt) und Jesse Marsch (Red Bull Salzburg). Letzterer hatte dem SPORTBUZZER kurz vor der Bekanntgabe des Rose-Wechsels erklärt, dass er die Bundesliga "als eine überragende Chance" sieht. Und weiter scherzte der US-Amerikaner: "Auffällig ist auf jeden Fall, dass mein Name immer direkt hinter dem von Marco fällt. So war es hier in Salzburg auch." Ostendorps Top-Kandidat für den Job in Gladbach kommt allerdings aus der Schweiz und trainiert den aktuellen Meister Young Boys Bern.