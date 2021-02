Marco Rose vor BVB-Duell im DFB-Pokal: Situation als Gladbach-Trainer "null schwierig"

An diesem Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) steht das wohl brisanteste DFB-Pokal-Viertelfinale der jüngeren Geschichte an - zumindest mit Blick auf eine Personalie. Der aktuelle Trainer von Borussia Mönchengladbach, Marco Rose, trifft auf sein zukünftiges Team Borussia Dortmund - und mit Edin Terzic auf den Coach, den er ersetzen wird. Ein Spiel mit reichlich Zündstoff - auch angesichts der aktuellen Form beider Teams. Seit Bekanntgabe des Rose-Wechsels am 15. Februar hat Gladbach kein Spiel gewonnen - der BVB dagegen alle drei. Nach der 2:3-Pleite bei RB Leipzig am Samstagabend hat der scheidende Trainer der Borussia am Niederrhein nun einen Einblick in seine Gefühlswelt gegeben. Anzeige

Kann Rose im Hinblick auf das BVB-Pokalspiel die Diskussionen um seine Person ausblenden? Für den 44-Jährigen stellt sich die Frage nicht, wie er im Sky-Interview sagte. "Es ist gar keine schwierige Konstellation für mich", beteuerte Rose und stellte heraus, dass er immer noch ein Angestellter seines aktuellen Klubs sei. "Ich bin Trainer von Borussia Mönchengladbach, habe Ziele mit dem Verein, bin verantwortlich für den sportlichen Erfolg, für die Jungs. Deshalb ist es null schwierig für mich." Das Spiel gegen den BVB sei vom sportlichen Wert her ein "ganz wichtiges", so Rose weiter. Mit einem Sieg steige die Chance, nach Berlin zu fahren und dort "einen Titel zu gewinnen".

Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Vor allem spielerisch - wie die Partie gegen Leipzig zeigte. Jonas Hofmann (6.) hatte die Borussia mit einem Foulelfmeter in Führung gebracht, ehe Marcus Thuram (19.) für die Gäste erhöhte. Nach einer schwachen zweiten Halbzeit, in der die Gladbacher in der eigenen Hälfte eingekesselt wurden, erzielte Christopher Nkunku (57.) den Anschlusstreffer, Yussuf Poulsen (66.) den Ausgleich für RB, ehe schließlich Alexander Sörloth mit seinem Treffer in der Nachspielzeit für die Gladbacher Niederlage sorgte. "Einen Punkt hätten wir aufgrund der kämpferischen Leistung sicher verdient gehabt. Natürlich war es am Ende zu wenig Entlastung, für das Gefühl wäre der Punkt wichtig gewesen", sagte Rose, für den sein Team "ein Erfolgserlebnis" benötige, um dann die "nächsten Schritte zu gehen".

Doch darf Rose mit Gladbach diese Schritte überhaupt gehen? Aufgrund der Negativ-Serie seit der Verkündung seines Dortmund-Wechsels steht Rose immer häufiger in der Kritik. Sky-Experte Dietmar Hamann riet Gladbach-Sportdirektor Max Eberl in seiner Kolumne für den Pay-TV-Sender sogar dazu, über die nahe Zukunft seines Trainers nachzudenken. "Sollte es schlecht laufen, muss Max Eberl entscheiden: 'Hilft er uns in dieser Situation oder schadet er uns vielleicht mehr?'", schrieb der Champions-League-Sieger von 2005. Laut Hamann könnte die Glaubwürdigkeit des Trainers wegen des Wechsels leiden: Für Rose werde es "unheimlich schwer", die richtige Ansprache bei seinen Spielern zu finden. "Wenn du ihnen zum Beispiel sagst, es geht im nächsten Spiel um die Geschichte des Vereins, sagt vielleicht der eine oder andere: 'Wie wichtig ist dir denn die Geschichte, wenn du im Sommer den Absprung machst?'"