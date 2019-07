Trainer Markus Anfang über sein Aus beim 1. FC Köln, Gespräche mit anderen Vereinen und einen Job im Ausland

Der SPORT BUZZER traf den Trainer dort zum Interview. Anfang spricht über sein Aus in Köln, Gespräche mit anderen Vereinen und die permanenten Bemühungen, sich weiterzuentwickeln.

Das Aus von Markus Anfang beim 1. FC Köln war eher ungewöhnlich. Drei Spieltage vor dem Saisonende lag der Trainer mit seiner Mannschaft an der Tabellenspitze der 2. Liga und auf Aufstiegskurs. Dennoch sah sich der Klub zum Handeln gezwungen und trennte sich von Anfang. Nun sucht der 45-Jährige eine neue Aufgabe und bereitet sich bereits auf künftige Herausforderungen vor - auch in Österreich, wo er sich bei den Trainingslagern der Bundesliga -Klubs neue Eindrücke verschaffte.

Markus Anfang (45) : Ich habe direkt danach alles für mich analysiert. Ich bin jetzt glücklich darüber, dass der 1. FC Köln wieder in der Bundesliga ist.

Es ist schwierig, wenn du etwas angefangen hast und es nicht ganz zu Ende bringen konntest. Aber am Ende des Tages war es so, dass mein Trainerteam und ich auch unseren Teil dazu beigetragen haben, dass der 1. FC Köln wieder oben ist."

Daran hatten Sie mit 18 Siegen in 31 Spielen einen großen Anteil. Fühlen Sie sich wie ein Aufstiegstrainer?

Das wäre durchaus denkbar gewesen. Man orientiert sich, führt Gespräche und manchmal passt es auf Anhieb, manchmal eben nicht so. Ich bin offen für spannende neue Herausforderungen, aber es muss am Ende für beide Seiten eine richtig gute Lösung sein.

In der Sommerpause gab es einige Spekulationen um Ihre Zukunft. Unter anderem soll der HSV an Ihnen interessiert gewesen sein . Gab es bei Ihnen Überlegungen, gleich wieder einen neuen Verein zu übernehmen?

Trainerposten im Ausland eine Möglichkeit

Sie verbringen aktuell ein paar Tage in Österreich und haben sich zwei Testspiele von ihrem Ex-Verein Bayer Leverkusen angeschaut. Ist die Reise für Sie eine Kombination aus Urlaub und arbeiten?

Wenn Sie einen Tipp abgeben müssten: Wer steigt in der kommenden Saison direkt aus der 2. Liga auf?

Es ist schwierig, zwei Mannschaften zu nennen. Es ist generell eine sehr harte Liga. Es kommen immer wieder Teams oben mit dazu, mit denen man vor der Saison nicht gerechnet hätte. Klar gibt es Favoriten, das war letztes Jahr schon so. Es war aber auch so, dass manche Favoriten ihrer Rolle am Ende nicht gerecht geworden sind - das kann immer wieder passieren.