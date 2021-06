Nach Trainer Markus Feldhoff: Auch Sport-Geschäftsführer Benjamin Schmedes verlässt VfL Osnabrück

Nach Trainer Markus Feldhoff verlässt auch der für den Sport zuständige Geschäftsführer Benjamin Schmedes den aus der 2. Bundesliga abgestiegenen VfL Osnabrück. Der 36-Jährige habe den Wunsch geäußert, seinen Vertrag aufzulösen, die Gremien hätten dem entsprochen, teilten die Niedersachsen am Dienstagabend mit. Die Osnabrücker waren zuvor in der Relegation am Drittligisten FC Ingolstadt gescheitert und steigen zum siebten Mal aus der 2. Liga ab. Unmittelbar nach dem verpassten Klassenerhalt hatte der VfL bereits den Abschied von Trainer Feldhoff bekanntgegeben.

