Trainer Nagelsmann, Boss Kahn, kein Trainingslager: Was ist alles neu beim FC Bayern?

Kurz vor knapp hat man sich doch noch finanziell geeinigt im Streitfall Dayot Upamecano. Der Neuzugang des FC Bayern München konnte seinen Vertrag (ursprünglich bis 15.7. datiert) bei seinem bisherigen Verein RB Leipzig auflösen, und kam am Montagmittag an der Säbener Straße an. Der 22-Jährige nahm damit von Beginn an den zweitägigen Leistungstests und medizinischen Untersuchungen teil und traf dann den neuen/alten Trainer Julian Nagelsmann. Anzeige

An diesem Mittwoch um 14.30 Uhr bittet der 33-Jährige zur ersten Einheit. Dem Nachfolger von Erfolgscoach Hansi Flick stehen damit zum Auftakt 19 Spieler, darunter drei Torhüter und zahlreiche Nachwuchsspieler, zur Verfügung. Knapp fünf Wochen Vorbereitung starten nun für Nagelsmann, bevor es mit dem ersten Pflichtspiel in der ersten DFB-Pokal-Runde bei Oberligist Bremer SV (6.bis 9. August, noch nicht exakt terminiert) ernst wird. Was ist alles neu beim FC Bayern, der nach der Erfolgsära unter Hansi Flick (sieben Titel in 20 Monaten Amtszeit) mit Bayer Nagelsmann, geboren in Landsberg am Lech, neu durchstartet?

Was ist alles neu beim FC Bayern? Der Neue an der Linie: Nagelsmann hat einen Fünfjahresvertrag unterschrieben, ist nach dem Dänen Sören Lerby, der im Oktober 1991 Jupp Heynckes ablöste (jedoch ohne jede Trainer-Erfahrung) der zweitjüngste Bayern-Trainer aller Zeiten – um wenige Monate. Während das Experiment damals krachend scheiterte, erhofft man sich vom Bundesliga- und Champions-League erfahrenen Nagelsmann eine Titelflut. "Es geht vor allem darum, die Erfolge der letzten Jahrzehnte weiterzuführen", sagte er kürzlich Sport Bild und benannte die Ziele konkret: "Man sollte Meister werden, den Pokal gewinnen, und man sollte auch in der Champions League weit kommen. Dieser Herausforderung stelle ich mich."



Nagelsmanns Trainerstab: Aus der Flick-Zeit blieben nur Torwart-Trainer Toni Tapalovic und "Fitness-Chef" Prof. Dr. Holger Broich. Den Verein verlassen haben Vereinslegende Hermann Gerland und Miroslav Klose, beide zuvor Assistenten unter Flick. Nagelsmanns Team wird durch zwei seiner Vertrauten aus der Zeit bei RB Leipzig komplettiert. Xaver Zembrod (54) und Dino Toppmöller (40) folgen ihm nach München. Unter Chef Zembrod arbeitete Nagelsmann 2010 bei Hoffenheims U17 als Assistent, man kennt sich also bestens. Toppmöller, selbst bereits Cheftrainer in Luxemburg, ist der Sohn von Kaiserslautern-Legende Klaus Toppmöller und späteren Trainer beim VfL Bochum, Bayer Leverkusen und beim Hamburger SV. Dazu kommt Video-Analyst Benjamin Glück (35), zuletzt auch in Leipzig. Wechsel auf Boss-Ebene: Karl-Heinz Rummenigge (65) war 30 Jahre lang Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, mit Wirkung zum 1. Juli hat der ehemalige Weltklasse-Stürmer an Oliver Kahn (52) übergeben, der nun der Big Boss des Rekordmeisters ist und leitet die Geschicke mit Herbert Hainer, dem Präsidenten und Vorsitzenden des Aufsichtsrats, das die Ausgaben des Vorstands absegnen muss. Dem Aufsichtsrat gehört weiterhin Ex-Präsident Uli Hoeneß (69) an, dessen Einfluss auf die Geschicke des Gesamtvereins nicht unterschätzt werden darf. Kahn meinte am Montag lachend: "Wenn es mir Spaß macht, kann ich auch vorstellen, den Job 20 Jahre lang auszuüben."