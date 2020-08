Trainer Nagelsmann verrät: So will RB Leipzig PSG-Superstar Neymar stoppen

RB-Coach Julian Nagelsmann ist der Orgie an Heim-Unentschieden in der Bundesliga auf die Spur gekommen. „Wir waren nach der Corona-Pause platt.“ Und als Flunder geht wenig im Haifischbecken erste Liga. Und in der Champions League schon gleich gar nix. Gut, dass Julians Nagelsmänner pünktlich zum K.o.-Turnier in Lissabon in Topform sind. „Jetzt sind wir wieder gallig und frisch“, sagte Nagelsmann bei der finalen Pressekonferenz vorm Halbfinal-Knüller gegen Paris St. Germain (Dienstag, 21 Uhr/Sky und DAZN).