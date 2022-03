"Aktionismus", "Notlösung": Kult-Coach Peter Neururer kritisiert Schalke 04 für Trainer-Wechsel

Der FC Schalke 04 hat mit dem bisherigen Co-Trainer Mike Büskens bereits einen Interims-Nachfolger für Trainer Dimitrios Grammozis präsentiert. Bis zum Saisonende soll der 53-Jährige den Revierklub coachen – und den Aufstieg in die Bundesliga schaffen. "Wir sind zu 100 Prozent davon überzeugt, dass Buyo die richtige Wahl für die finale Phase der Saison ist", hatte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder die Entscheidung erklärt. Trainer-Legende Peter Neururer wählt mit Blick auf die jüngste Entwicklung bei S04 scharfe Worte.

"Was jetzt gelaufen ist, das ist Aktionismus. Aktionismus, den ich nicht nachvollziehen kann. Ein neuer Impuls ist mit Sicherheit nicht gegeben. Die Tatsache, dass der Trainer beurlaubt wurde, ist möglicherweise richtig, der Zeitpunkt ist mit Sicherheit nicht der richtige", sagt Neururer gegenüber Sport1: "Es ist mit Sicherheit eine Notlösung, denn Schalke ist in der Not. Schalke 04 muss jetzt unbedingt punkten, um das Ziel Aufstieg zu erreichen. Der Trainer ist beurlaubt worden. Ob zu Recht oder nicht zu Recht, das lasse ich mal außen vor."