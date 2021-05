Rentner als Retter? Die Trainer-Oldies Schaaf und Funkel mit Bremen und Köln auf Mission Klassenerhalt

Die Trainerausbildung in Deutschland wird gerade von Grund auf reformiert. Der dafür beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit zuständige Akademieleiter Tobias Haupt sagt: "Wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren jeden Stein einzeln umgedreht." Heutzutage sei der Trainer eine moderne Führungskraft, die einen großen Expertenstab koordinieren muss. Kommunikation gilt als wichtigster Faktor, das Vieraugengespräch sei für die nachkommende Trainergeneration wichtiger als die Taktiktafel, heißt es. Ist es dann ein schlechtes Zeichen, wenn Thomas Schaaf als Retter in der Not bei Werder Bremen genau jene Taktiktafel an den Trainingsplatz gestellt hat? Gewiss nicht. Der am vergangenen Wochenende kurzfristig vom Technischen Direktor wieder zum Cheftrainer Profis beförderte 60-Jährige kündigte zugleich zahlreiche Gespräche im Trainingslager in Barsinghausen an.

