Eintracht zum Europa-League-Start ohne Glasner: So verfolgt der Trainer das Spiel gegen Fenerbahce

Trainer Oliver Glasner sieht sich beim Europa-League-Auftakt von Eintracht Frankfurt trotz seiner Sperre unmittelbar involviert. Er werde sich nach der Ankunft am Stadion "in eine Loge zurückziehen", erklärte der Österreicher am Mittwoch bei der Pressekonferenz. "Ich bin sehr gespannt, wie es mir dabei geht. Ich hatte die Situation noch nie und hoffe, dass ich sie nie wieder habe. Auch für mich ist es wieder eine neue Erfahrung", sagte Glasner vor dem Duell mit Fenerbahce Istanbul am Donnerstag (21.00 Uhr/TV Now).

