Trainer-Legende Ottmar Hitzfeld warnt Hansi Flick: "Bei Bayern wird jeden Monat abgerechnet"

Trainer Hansi Flick will beim FC Bayern München nach seiner Beförderung zum Chefcoach nicht wieder in die Assistenten-Rolle zurückkehren. Doch wie geht´s für den 54-Jährigen nach der aktuellen Spielzeit weiter? Noch muss der frühere Co-Trainer von Bundestrainer Joachim Löw auf einen Vertrag als Chefcoach warten. Lob erhält Flick nach der Aufholjagd in der Bundesliga von Trainer-Legende Ottmar Hitzfeld, der den Klub von 1998 bis 2004 und von 2007 bis 2008 coachte.