Premier League Inside: Warum Guardiolas Ruf als Fußball-Genie wieder einmal auf dem Spiel steht

Nach dem jüngsten Erfolg von Manchester City, einem geschäftsmäßigen 2:0 gegen Premier-League-Aufsteiger FC Brentford, kam es zu einem Expertenstreit. Brentford-Trainer Thomas Frank bezeichnete den amtierenden und ziemlich sicher auch kommenden englischen Meister als beste Mannschaft der Welt. Widerspruch kam – ausgerechnet! – von City-Trainer Pep Guardiola. Den Status als beste Mannschaft der Welt verdienen seiner Meinung nach Champions-League-Sieger FC Chelsea oder Palmeiras São Paulo, die am Samstag im Finale der Klub-WM aufeinander treffen. Anzeige

Streng genommen stimmt das natürlich: Wer die Vereins-Weltmeisterschaft gewinnt, ist ganz offiziell die beste Mannschaft des Planeten, aber auch Guardiola weiß, dass die Bedeutung des Wettbewerbs zweifelhaft ist. In England sieht man das immer noch so: Beste Mannschaft der Welt ist, wer die Premier League dominiert. Und das macht in dieser Saison wieder einmal Manchester City. Falls das Vereinigte Königreich nicht noch unerwartet im Meer versinkt, wird Guardiolas Mannschaft im Mai zum vierten Mal in fünf Jahren den Pokal für Englands Meister in Empfang nehmen. Nur 2019/2020 durchkreuzte der FC Liverpool die Alleinherrschaft Manchester Citys.

Ansonsten: himmelblaue Herrlichkeit, auch in dieser Saison. Schon zum Jahreswechsel mussten die potenziellen Konkurrenten Chelsea und Liverpool die Aussicht auf den Titel abschreiben. Auch wenn Liverpool im Vergleich zu City ein Spiel weniger absolviert hat und den Rückstand mit einem Sieg im Nachholtermin gegen den FC Arsenal auf sechs Punkte verkürzen könnte, rechnet in England niemand damit, dass Guardiolas Mannschaft den Titel noch verspielt. Dass das 1:1 neulich gegen den FC Southampton von der Insel-Öffentlichkeit besprochen wurde wie eine Niederlage, zeigt, wie außergewöhnlich es ist, dass Manchester City Punkte abgibt. Praktisch seit Jahren ist Guardiolas Mannschaft auf einem Level der Perfektion, wie es der englische Fußball nie zuvor erlebt hat.



Und doch wird sich die wahre Größe des Vereins wieder einmal anderswo entschieden, nämlich in der Champions League, die in der kommenden Woche wieder ihren Betrieb aufnimmt. Manchester City reist zum Achtelfinal-Hinspiel zu Sporting nach Lissabon. Der silberne Henkelpott ist bekanntlich der heilige Gral für die Klub-Eigner aus Abu Dhabi. Um diesen zu erlangen, hat Guardiola den teuersten Kader im Weltfußball zur Verfügung. Bisher scheiterte der Klub unter dem Trainer allerdings fünf Mal, zuletzt im Finale an Chelsea. Stets trugen fehlgeschlagene taktische und personelle Manöver von Guardiola zum Aus bei. Die serienmäßige Selbst-Sabotage kratzt am Ruf des Trainers als Fußball-Genie.