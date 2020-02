Trainer Pep Guardiola hakt Meisterschaft mit Manchester City ab - "Liverpool nicht zu stoppen"

Trainer Pep Guardiola redete gar nicht erst drum herum, antwortete mit einem einfachen "ja", als er nach der 0:2-Niederlage mit Manchester City am Sonntag gegen Tottenham Hotspur unmissverständlich gefragt wurde: "Akzeptieren Sie, dass Manchester City keine Chance mehr auf die Meisterschaft hat?" Damit schreibt der englische Meister eine Titelverteidigung vorzeitig ab. 22 Punkte beträgt der Rückstand des Meisters auf den von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool.

Enttäuscht erklärte der katalanische Coach nach der Tottenham-Pleite: "Sie sind zu weit weg. Liverpool ist nicht zu stoppen. Wir haben viel zu viele Punkte liegen gelassen in Spielen wie diesem." Nun gehe es für seine Mannschaft darum, "dass wir die Champions League erreichen". Der Vorsprung eines Spitzenreiters in der Premier League war noch nie zuvor größer als in dieser Saison.