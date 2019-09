Erster Trainer-Platzverweis in der Bundesliga: So reagiert Mainz-Coach Sandro Schwarz auf Gelb-Rote Karte

Trainer Sandro Schwarz vom FSV Mainz 05 hat am Samstag für eine unrühmliche Premiere in der Bundesliga gesorgt. Der 40-Jährige war in der Schlussphase der 0:1-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg offensichtlich aus Verärgerung über eine Freistoß-Entscheidung aus seiner Coaching-Zone aufs Spielfeld gestürmt und bekam wenig später von Schiedsrichter Felix Brych die erste Gelb-Rote Karte gegen einen Bundesliga-Trainer gezeigt. Schwarz selber bezeichnete die Aktion als "ärgerlich". "Irgendwas werde ich schon gesagt haben. Wahrscheinlich wird es mein Gesichtsausdruck gewesen sein", erklärte Schwarz nach dem Spiel bei Sky auf die Frage, ob er gemeckert habe.