Ralf Rangnick kündigt Trainer-Comeback an: "Hoffentlich zur nächsten Saison möglich"

Rund zweieinhalb Jahre nach seinem Abschied von RB Leipzig drängt es Ralf Rangnick offenbar zunehmend zurück auf die Trainerbank. "Das ist durchaus vorstellbar und hoffentlich zur nächsten Saison möglich", sagte der 62-Jährige bei Sky und betonte, dass "die Aufgabe stimmig sein" müsse. Bevorzugte Ziele des Coaches sind offenbar die Bundesliga und die englische Premier League . "Rein sprachlich betrachtet, kommen eigentlich nur Deutschland und England in Frage", meinte Rangnick und deutete an, dass man eine neue Sprache natürlich lernen könne, dies mit Blick auf seine zeitnah geplante Rückkehr aber zu Problemen führen könne.

Rangnick hatte nach seinem Engagement in Leipzig die Fußball-Projekte des Red-Bull-Konzerns in Brasilien und den USA betreut. Im vergangenen Sommer beendete er dort seine Tätigkeit. Danach wurde der erfahrene Coach, der in der Bundesliga unter anderem für Schalke 04, die TSG Hoffenheim und den VfB Stuttgart arbeitete, lange mit der AC Mailand in Verbindung gebracht. Zuletzt erklärte Rangnick selbst, dass er fast beim FC Chelsea gelandet wäre. Dort übernahm allerdings Thomas Tuchel das Traineramt.