Perfekt! Trainer Ralph Hasenhüttl verlängert beim FC Southampton bis 2024

Trainer Ralph Hasenhüttl hat seinen Vertrag beim FC Southampton langfristig verlängert. Wie der Klub am Dienstag bekanntgab, unterschrieb der 52 Jahre alte Österreicher einen neuen Vertrag bei den Saints bis zum Sommer 2024. Zuvor hatten unter anderem der britische Sender Sky Sports und die Zeitung Guardian über die Verlängerung berichtet. "Für mich war das eine leichte Entscheidung", wird Hasenhüttl auf der Vereinswebsite zitiert: "Wir teilen dieselbe Philosophie, und das ist ein wichtiger Grund dafür, dass ich hier bleiben will."

Der frühere Trainer von RB Leipzig hatte den Job in Südengland im Dezember 2018 übernommen. Im vergangenen Oktober stand Hasenhüttl schon kurz vor dem Aus, nachdem seine Mannschaft im eigenen Stadion mit 0:9 gegen Leicester City verloren hatte. Höher war nie ein Team in einem Premier-League-Match unterlegen. Anschließend brachte der Coach den FC Southampton allerdings wieder auf Kurs. Die Saints besiegten unter anderem den FC Chelsea und Tottenham Hotspur. Vor dem geplanten Re-Start der Liga belegt der Klub den 14. Tabellenplatz mit sieben Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge.

"Für mich stand es nie in Frage, dass Ralph der richtige Mann ist, um unseren Verein zu führen", erklärte Klubboss Martin Semmens zur Vertragsverlängerung. In Deutschland hatte Hasenhüttl vor seiner Zeit in Leipzig (2016 bis 2018) als Trainer bei der SpVgg Unterhaching, beim VfR Aalen und beim FC Ingolstadt gearbeitet. Als Aktiver bestritt der einstige Nationalstürmer insgesamt 93 Zweitliga-Partien für den 1. FC Köln und die SpVgg Greuther Fürth.