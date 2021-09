Trainer Ronald Koeman vor dem Aus? FC Barcelona verpasst Sieg gegen den FC Cadiz in Unterzahl

Der FC Barcelona seinen Negativtrend fortgesetzt und ist auch im dritten Pflichtspiel in Serie ohne Sieg geblieben. Die Schützlinge von Trainer Ronald Koeman kamen am Donnerstagabend beim FC Cadiz nicht über ein 0:0 hinaus. Offensivspieler Memphis Depay vergab im zweiten Durchgang die größten Chancen auf den Sieg für die Katalanen (51./52./90.+4), deren Anrennen am Ende nicht belohnt wurde. Barca musste nach einer Gelb-Roten Karte gegen Frenkie de Jong (65.) zudem eine knappe halbe Stunde in Unterzahl spielen. Der deutsche Keeper Marc-André ter Stegen verhinderte in der Schlussphase sogar noch die Pleite, als er gegen den freistehenden Salvi Sanchez parierte (81.).

