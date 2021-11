Trainer Schmidt atmet auf: Dynamo Dresden kann Fortuna Düsseldorf besiegen 

Kein Bruch zwischen Team und Trainerteam

Entsprechend erleichtert zeigte sich der gebürtige Augsburger nach der Partie: „Natürlich fallen uns Steine vom Herzen, mir und der Mannschaft. Aber ich habe auch in der Negativserie gesagt, dass ich immer an die Mannschaft glaube, weil ich sie im Training sehe und weiß, dass sie einen guten Charakter hat. Und weil wir in letzter Zeit in Schlüsselsituationen das Spielglück nicht so auf unserer Seite hatten. Das gehört einfach dazu, aber ich muss mir das erarbeiten. Und sie haben sich das heute hart erarbeitet, meine Jungs“, lobte Alexander Schmidt seine Truppe und mahnte zugleich: „Wir sind heute überglücklich, dass wir die drei Punkte gegen einen starken Gegner geholt haben. Aber das war jetzt nur ein Schritt und die nächsten Schritte müssen kommen. Wir dürfen nicht nachlassen.“